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(Görüntülü Haber) Şehit polisin cenazesini aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları getirdi

ŞEHİT KARDEŞİNE EN ACI HATIRA Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi kortej eşliğinde...

ŞEHİT KARDEŞİNE EN ACI HATIRA Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi kortej eşliğinde İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi Tellibaba Sokak’taki baba evine getirildi. Şehit evine ve evinin bulunduğu sokaktaki binalara bayraklar asıldı. Şehidin babası Mehmet ve annesi Hatun Yılmaz taziyeleri kabul etti. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarında helallik alındı. Şehidin aynı çatışmada yaralanan iki silah arkadaşı ve timinde bulunan 5 silah arkadaşı da buraya geldi. Yaralı silah arkadaşı, şehidin saatini kardeşi Hakan Yılmaz’ın koluna takmak istedi. Ancak kolunun yaralı olması nedeniyle bir görevlinin yardımıyla şehidin kol saati kardeşinin koluna takıldı. Kardeşi Hakan Yılmaz bunun üzerine gözyaşlarına boğuldu. Devre arkadaşları, Mesut Yılmaz’ın Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden mezun olduktan sonra göreve başladığını ve sürekli şehit olmak istediğini söylediği anlattı. Şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın, geçen yıl 10 Mayıs'ta Şırnak'ta şehit olan devre arkadaşı ve hemşerisi özel harekat polisi Ersan Gürpınar’ın Samsun'un Kavak İlçesi Kuzalan Mahallesi’ndeki mezarını 3 ay önce ziyaret ettiği belirtildi.

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