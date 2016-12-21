ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ Şehit polis memuru Ufuk Bozgeyik'in cenazesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Oğuzeli'nin Yakacık Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan şehit polisin cenaze namazına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, protokol üyeleri, polisler ile yakınları katıldı. Yakınlarının tabuta kapanarak gözyaşı döktüğü şehit polisin cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
(Görüntülü Haber) Şehit polis, Gaziantep'te gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ Şehit polis memuru Ufuk Bozgeyik'in cenazesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Oğuzeli'nin Yakacık Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından...
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:14
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