(Görüntülü Haber) Şehit Kaymakam Safitürk davasında, sanık kendisini yakmaya çalıştı

MARDİN'de Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, bugün görülen duruşmaya Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. SEGBİS odasında yalnız ifade vermek istediğini söyleyen Mesutoğlu, görevliler dışarıya çıktıktan sonra üzerine sıvı madde döküp, kendisini ateşe verdi. Yaklaşık 40 saniye boyunca üzerindeki kıyafetler yanan Mesutoğlu, infaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Derik ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün (35) makamında 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Davada, Siverek Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yazı İşleri eski Şefi Şerif Mesutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 15 sanık yargılanıyor. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan ve duruşma için SEGBİS odasına getirilerek, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonuna bağlanan sanık Şerif Mesutoğlu, mahkeme heyetine önemli bir bilgi vermek için odada yalnız kalmak istediğini söyledi. Mahkeme heyetinin kabul ettiği talep sonrası Mesutoğlu'nun bulunduğu SEGBİS odası boşaltıldı. Bu sırada, odada yalnız kalan Şerif Mesutoğlu üzerine sıvı bir madde döküp kendisini ateşe verdi. Yaklaşık 40 saniye boyunca Mesutoğlu'nun üzerindeki kıyafetler yanarken, arkasına sandalyelerin çekildiği kapının zor açılması nedeniyle görevliler güçlükle müdahale edebildi. SEGBİS odasına giren infaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından sanık Şerif Mesutoğlu, gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duruşmaya verilen aradan sonra yeniden devam edileceği öğrenildi.