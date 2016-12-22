KIZ KARDEŞİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Bursa Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Orhangazi Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu. Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın cenazesinin akşam saatlerinde Yenişehir Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (2)
KIZ KARDEŞİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Bursa Orhangazi’den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın kız kardeşi Gamze Göktepe’nin Orhangazi’deki evi...
22 Aralık 2016 Perşembe 13:51
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