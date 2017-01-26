(Görüntülü Haber) Şehit babası haberi alınca fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - FIRAT Kalkanı harekatının sürdüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuş Kerem Çalışkancı’nın, Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde oturan babası Ahmet Ali Çalışkancı şahadet haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. El Bab'daki çatışmada uzman çavuş Kerem Çalışkancı şehit olduğu haberi dün gece yarısı askeri yetkililer tarafından, Ordu'nun Fatsa İlçesi’ne bağlı Bahçeler Mahallesi’nde oturan babası Ahmet Ali Alışkancı ve ailesine ulaştırıldı. Evde oğlunun şahit olduğu haberini alan baba Ahmet Ali Alışkancı fenalaşınca, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan baba Çalışkancı, "Oğlumuz vatan için şehit oldu. Vatan için canımız feda. Oğlumla en son 2 gün önce telefonla görüştüm. Yatsı namazı sonrası acı haberi aldım. Kızımla ben El Bab’da görev yaptığını biliyordum, annesi ise bilmiyordu. Çok üzgünüz, vatan sağolsun" dedi. 3 kardeş olan şehidin annesi Nerman Çalışkancı'nın ise, İstanbul'da olduğu, kendisine acı haberin orada verildiği belirtildi. Şehidin baba evine askeri yetkililer tarafından Türk bayrağı asılırken, komşuları da acı haberi alır almaz taziye için eve akın etti.