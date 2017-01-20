(Görüntülü Haber) Şehit ateşi Zonguldak'a düştü (2)

Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/DEVREK (Zonguldak), () - SURİYE’nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ndeki ailesine acı haber verildi. Şehit piyade uzman çavuş Bahattin Bakır'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi'nde oturan Bağkur emeklisi Hüseyin Bakır, acı haberi öğrenip evin önünde toplanan köylüleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Hüseyin Bakır, oğlunun şehit olduğu haberini vermek için gelen Kaymakam Yakup Güney, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan'ı ağlayarak karşıladı. Baba Hüseyin, anne Hatime, kız kardeşleri Habibe Bakır ve Nazife Küçükkaya, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren aile bireylerine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin baba evinde direkte asılı yırtık Türk bayrağı, jandarma tarafından yenisiyle değiştirildi. Oğluyla dün telefonda konuştuğunu söyleyen Bakır, "Dün akşam telefonla görüştüm. Silah seslerinin geldiğini söylüyordu bana. Oğlumla gurur duyuyorum. Herkese iyilik yapardı, kimseye kötülük yapmazdı" dedi. 10 GÜN ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİ BIRAKIP SURİYE'YE GİTMİŞ 5 yıllık uzman Çavuş Bakır'ın 10 gün önce memleketine izne geldiği, kredi çekerek 90 bin liraya aldığı otomobili, köye bırakarak görev yerine döndüğü belirtildi.