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(Görüntülü Haber) Şehit ateşi Eskişehir'e de düştü

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis...

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan yakınları yasa boğuldu. Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi. Şehidin babaevinin girişine Türk Bayrağı asıldı. 9 aylık Eyüphan adlı bir oğlu olan Ali Sevim'in cenazesi yarın ikindi namazından sonra Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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