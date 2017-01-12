(Görüntülü Haber) "Şehit ailelerine mevlit okutacağız" diyerek dolandırdı

Fatih KARAÇALI/ADANA,() ADANA'da 'şehit ailelerine mevlit okutacağız' diyerek besicilerden 21 kurbanlık koyun dolandıran 25 yaşındaki Ökkeş Karmiş yakalandı. Merkez Seyhan ve Çukurova İlçelerinde besici İhsan S., Mirze Ç. ve Ahmet T.'yi telefonla arayan Ökkeş Karmiş, "Şehit aileleri derneğinden arıyorum. Son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanlar adına mevlit okutup, kurban keseceğiz" diyerek koyun olmak istediğini söyledi. Karmiş, telefonda pazarlık yapıp tanesi 750 liradan İhsan S.'den 6, Mirze Ç.'den 6 ve Ahmet T.'den de 9 olmak üzere toplam 21 koyun almak için anlaştı. Karmiş, yine telefonla aradığı 3 nakliyeciye, kurbanlık satıcılarının adresini verip, "Koyun aldım, onları vereceğim adresteki kasaba götürün, parasını alıp bana getirin" diyerek yönlendirdi. Karmiş, 750 TL'ye anlaşıp parasını ödemeden aldığı 21 koyunun tanesinin 650 liradan kasaba sattı. Koyunları teslim eden nakliyeciler, parayı alıp Karmiş'e teslim etti. Koyunları nakliyecilere teslim edip 2 gün boyunca parayı almayı bekleyen hayvan satıcıları, telefonla aradıkları Ökkeş Karmiş'a ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Şikayet üzerine benzer suçlardan kaydı bulunan Ökkeş Karmiş gözaltına alındı. Karmiş ile hayvan satıcıları ve nakliyecileri telefonla konuşturularak 'ses teşhisi' yaptırdı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen Karmiş'in, "Zararlarını karşılayabilirim" teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ökkeş Karmiş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.