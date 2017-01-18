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(Görüntülü Haber) Şehit ailelerine 'konut yardımı' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde kendilerini valilik ve belediye görevlisi olarak tanıtarak, şehit ailelerine konut yapılması için yardım topladıkları yalanıyla şirket ve vatandaşları dolandıran 2 kişi,...

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde kendilerini valilik ve belediye görevlisi olarak tanıtarak, şehit ailelerine konut yapılması için yardım topladıkları yalanıyla şirket ve vatandaşları dolandıran 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Yaklaşık 150 bin lira dolandıran şüphelilerde Suriyeliler üzerine alınmış cep telefonu sim kartları ele geçirildi. Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Velimeşe Karakol Komutanlığı ekipleri, kendilerini valilik ve belediye görevlileri olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilere, "Suriye El Bab'da ve Hakkari'de şehit olan erlerin ailelerine konut edindirme projesi için para yardımı topluyoruz" diyerek dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Dolandırıcıların kullandığı cep telefonu numaraları üzerinden yola çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca teknik takipte bulundu. Şüphelilerin, Tekirdağ ve ilçeleri, İstanbul, Antalya, Yozgat, Tokat, Mersin, Van, Samsun başta olmak üzere birçok yerde şehit ailelerine konut yardımı adı altında kişi ve şirketleri 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Jandarma, dolandırıcılık yapan şüphelilerin Çerkezköy İlçesi'nde bir evde bulunduğunu belirlemesi üzerine mahkemeden alınan karar ile eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Salih M. ile Barış C. evde uyurken yakalandı. Evde yapılan aramada ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler adına alınmış ve dolandırıcılıkta kullandıkları 20 cep telefonu sim kartı ele geçirildi. Şüpheliler Salih M. ile Barış Ç., jandarmadaki soruşturmasının ardından Çorlu İlçesi'nde adliyeye sevk edildi.

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