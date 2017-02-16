(Görüntülü Haber) Sazlık yangınında 12 dönüm seralık alan zarar gördü

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seralarının yakında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, sera sahiplerine ve çevredeki evlerde oturan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 12 dönüm muz ve çilek serasının zarar gördüğü belirtildi. Yangın, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Mahallesi Antalya-Mersin Karayolu üzerindeki muz ve çilek seralarının yakınında bulunan 15 dönümlük sazlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere müdahalede zorlanan itfaiye ekiplerine, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek verdi. Yangın alanının yakınındaki evler tahliye edilirken, sera sahipleri ve mahalle sakinleri de korkulu gözlerle ekiplerin söndürme çalışmasını izledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonunda söndürülen yangında, 15 dönümlük sazlık alan kül olduğu, yaklaşık 12 dönüm muz ve çilek serasında ise zarar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştıran ekipler, zarar gören alanın gün ağarmasıyla birlikte kesin tespitinin yapacağını belirttiler.