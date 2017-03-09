(Görüntülü Haber) Savur Belediyesi eski başkanı terör örgütü üyesi suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN’de geçen 25 Şubat'ta gözaltına alınadıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan DBP’li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, bugün mahkemeye sevk edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere geçen ay operasyon düzenlendi. Operasyonda Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile S.İ., M.Z.G., O.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel döküman ve dijital materyaller bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından zanlılar bugün terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak ve terör örgütüne yardım yataklık iddiasıyla adliyeye sevkedildi. Gözaltına alınıp görevinden uzamlaştıralan Mehmet Aydın Alökmen'in yerine de İçişleri Bakanlığı'nca Kaymakam İdris Koç, kayyum olarak atanmıştı.