(Görüntülü Haber) Satılık ilanı verdiği otomobili alev alev yandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan LPG’li otomobil alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Akın Kırkpınar (41), “Satılık ilanı vermiştim. Satacaktım ama olmadı. Yanarken izlemekten başka bir şey yapamadım” dedi.



Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde saat 19.30’da meydana geldi. Akın Kırkpınar, 07 GBT 43 plakalı otomobiliyle Lara'dan kent merkezine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple aracın motor kısmından duman çıktığını gördü. Otomobili yol kenarındaki otobüs durağına park eden Kırkpınar, eşi Nihan Kırkpınar’la birlikte araçtan indi. Çiftin inmesinin ardından otomobil bir anda alev topuna dönüştü. Çevredeki işletmelerden getirilen yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen yangın söndürülemedi. Çaresiz kalan çift durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp yolu hem yaya hem de araç trafiğine kapattı. Alev alev yanan otomobilde iki kez patlama meydana geldi. LPG tankında meydana geldiği belirtilen son patlamada otomobilin bir parçası 10 metre uzağa savruldu.



OTOMOBİL SATILIKMIŞ



Demir yığınına dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin tazyikli su ve köpüklü müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Nihan Kırkpınar olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Olay yerine gelen bir yakınına sarılarak gözyaşı döken kadın, eşi tarafından sakinleştirildi. Otomobili 4 yıl önce satın aldığını belirten Kırkpınar, kısa süre önce 32 bin TL’ye satılık ilanı verdiklerini söyledi. Kırkpınar, “Ne olduğunu anlamadık. Bir anda duman çıktı ardından alevler içinde kaldı otomobilimiz. Satmaya karar vermiştik, ilan da verdik ama olmadı. Yanan otomobilden inip söndüremeyince çaresizce izledik” dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.