ANKARA, () - SUALTI taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandoları ile amfibi deniz piyadeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya yönelik yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında özel harekat görevleri yürütebilen seçkin birliklerden, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandolarının yanı sıra amfibi deniz piyadeleriyle teröristle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'na katkı sağlandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) SAT ve SAS komandoları Fırat Kalkanı Harekatı'nda böyle görüntülendi
ANKARA, () - SUALTI taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) komandoları ile amfibi deniz piyadeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya yönelik yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veriyor. Deniz Kuvvetleri...
01 Mart 2017 Çarşamba 16:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.