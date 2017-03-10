(Görüntülü Haber) Şarköy'de sahte rakı ile esrar ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 70 litre sahte rakı ile 300 gram esrar ele geçiriildi, 23 yaşındaki Y.E. gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şarköy'ün İğdebağları Mahallesi'nde yaşayan Y.E.'nin evinde sahte rakı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Alınan mahkeme kararıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, eve operasyon düzenlendi. Ev ve depoda yapılan aramalarda 70 litre sahte rakı ve zulalanmış olarak 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.