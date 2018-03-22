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(Görüntülü Haber) Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), () - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı...

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), () - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşandı. Köyde yaşayan Fırat Yurdakul, önce aralarında husumet bulunan Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeği ile bastı. Saldırgan evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen'e (50) ateş açarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan Yurdakul, daha sonra köydeki bakkal dükkanına yöneldi. Yurdakul, burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray'a da av tüfeği ile ateş açtı. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı Yurdakul'un bakkal sahibi Celal Koray'ın otomobiliyle kaçtı. 

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen'in cesetleri ilk inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakkal dükkanında öldürülen Celal Koray ve oğlu Taylan Koray'ın cesetlerinin de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray'ın otomobilini alan Yurdakul'un Kahramanmaraş istikametine gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı. 

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