TABURCU OLDU Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Şarkıcı Sıla kazada yaralandı (2)
TABURCU OLDU Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı.
14 Şubat 2017 Salı 17:33
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