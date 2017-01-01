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(Görüntülü Haber) SARIYER'DEKİ SİLAHLI SALDIRIDA HEDEF BABA, SALDIRGAN 17 YAŞINDAKİ OĞUL

* Camide 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının hedefinin Aytekin Atalay'ın olduğu ortaya çıktı. Pompalı tüfekli saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki oğul G.A, polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeninin yılbaşı...

* Camide 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının hedefinin Aytekin Atalay'ın olduğu ortaya çıktı. Pompalı tüfekli saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki oğul G.A, polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeninin yılbaşı gecesi baba ve oğlu arasında yaşanan tartışmanın olduğu ileri sürülüyor. Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde pompalı tüfekli saldırının 17 yaşındaki G.A tarafından gerçekleştirildiği, saldırının hedefinde de ağır yaralanan Aytekin Atalay olduğu ortaya çıktı. BABA AĞIR YARALANDI, OĞUL KAÇARKEN YAKALANDI Saldırıdan sonra kaçan G.A metrobüsle uzaklaşmaya çalışırken yakalandı. Aytekin Atalay'ın, oğlunun tetiğini çektiği silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralandığı olayda camide bulunan bir başka kişi de hafif yaralandı. İddiaya göre saldırı yılbaşı gecesi baba ve oğul arasında yaşanan tartışma nedeniyle gerçekleşti. Görgü tanıkları camide, cemaatin de bulunduğu sırada yaşanan saldırının ayrıntılarını anlattı, silah seslerinin selama durulduğu sırada işitildiğini söyledi. Görüntü Dökümü -------------------------------- - polis ekipleri, - camdaki izler - görgü tanıklarıyla röp dhafeed -Gündem - Türkiye-İstanbul - Ersan SAN, İstanbul

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