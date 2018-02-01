Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken alevler arasında kalan binanın 2. ve 3. katlarındaki 3 kişiden 2'si öldü bir kişi ise yaralandı.
(Görüntülü Haber) Sarıyer'de yangın: 2 ölü, 1 yaralı(1)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın...
01 Şubat 2018 Perşembe 05:14
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