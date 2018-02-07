Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Sarıyer'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 noktada düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adresler arandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi'nde 4 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen metruk binalarda hassas burunlu polis köpeği arama yaptı.
(Görüntülü Haber) Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Sarıyer'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 noktada düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adresler arandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çayırbaşı...
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:00
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