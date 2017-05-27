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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Haber-Kamera : Faruk KIYAK - Özgür EREN - İSTANBUL Sarıyer'de İETT otobüsüyle bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.  Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşdere Mahallesi Uskumruköy...

Haber-Kamera : Faruk KIYAK - Özgür EREN - İSTANBUL

Sarıyer'de İETT otobüsüyle bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. 

Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşdere Mahallesi Uskumruköy yolunda İETT otobüsüyle karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada kamyonet sürücüsü Hüseyin Kut olay yerinde hayatını kaybetti, İETT otobüsünün sürücü Metin Yener ile yolculardan 4'ü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT şoförü Yener'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor

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