İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Akgün Altuğ'un kullandığı otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Sapanca İlçesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu Sapanca gişelerinden İzmit Caddesi'ne çıkmak için manevra yapan Akgün Altuğ yönetimindeki 34 PH 5366 plakalı otomobil, Ozan Söylemez yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, Ozan Söylemez ve yanındaki arkadaşı Batuhan Polat yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
(Görüntülü Haber) Sapanca'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Akgün Altuğ'un kullandığı otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Sapanca İlçesi İzmit Caddesi'nde meydana...
04 Mart 2017 Cumartesi 22:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.