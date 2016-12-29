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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’daki silahlı saldırıda 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA’da, 5 gün arayla iki kez Mehmet Ali Doğanlar’a yönelik silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şanlıurfa’da geçen Cumartesi günü silahlı saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı...

ŞANLIURFA’da, 5 gün arayla iki kez Mehmet Ali Doğanlar’a yönelik silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şanlıurfa’da geçen Cumartesi günü silahlı saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Mehmet Ali Doğanlar’a dün ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. İkinci saldırıda ağır yaralanan Doğanlar, tedavi için hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Ş., Mustafa Ş., ve Nazif Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan 23 yaşındaki Abdullah T.’nin ise sorgusu devam ediyor.

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