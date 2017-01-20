(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da terör operasyonu: 17 gözaltı
ŞANLIURFA’da, polisin terör örgütü DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen El...
20 Ocak 2017 Cuma 18:37
ŞANLIURFA’da, polisin terör örgütü DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine takibe aldı. Polis, takibinin ardından terör örgütleriyle irtibat ve ilişkili olan kişilere savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katılımıyla çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bayrak, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerinin önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi.
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