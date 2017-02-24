Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var
El Bab'da bomba yüklü araçla...

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da tefecilik operasyonuna 10 tutuklama

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin tefecilik yapıldığı iddiasıyla 7 işyerine düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin tefecilik yapıldığı iddiasıyla 7 işyerine düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vergi uzmanlarıyla birlikte kent merkezindeki 7 işyerine tefecilik yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Arama yapılan işyerlerinde; çok sayıda farklı firma ya da kişilere ait Pos cihazı, kredi kartı, tapu, çek defterleri ile evraklar ele geçirildi. Malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı 13 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.