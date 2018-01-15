(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da Suriyeli 3 kadın hırsız tutuklandı

Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de vatandaşların yoğun olduğu bölgede alışveriş yapan kadınları hedef alan Suriyeli Ş.A., M.H., J.A. adlı kadınlar, polis ekiplerince yakalandı. Kadınların çantası ve ceplerinden para, altın ve cep telefonu çaldıkları tespit edilen Suriyeli 3 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan internet üzerinden alışveriş amaçlı satılık cep telefonu ilanı veren vatandaşları arayarak, sahte para ile dolandırıcılık yapan M.E.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.