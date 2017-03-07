(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da; polis müdahalesinde gözaltına alınanlar adliyede

Ömer ŞULUL-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da yasağa rağmen ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gerekçe gösteren ve engellemelere rağmen yürümekte ısrar edince müdahaleyle gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da geçen pazar günü aralarında HDP'lilerin de bulunduğu sendika ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kent merkezine yürümek istedi. Ancak, kentte etkinlik ve yürüyüşlerin yasaklandığı gerekçesiyle polis gruba izin vermedi. Yürümekte ısrar eden kalabalıkta bulunan 19'u kadın 21 kişi polislerin biber gazlı müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesinde sorgulaması tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.