Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Tandoğan Mahallesi?nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ali İhsan Aykaç yönetimindeki 63 YR 549 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ali Kurt yönetimindeki 02 HT 233 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonetin ardından refüjdeki ağaca çarparak duran otomobilin yaralanan sürücüsü Aykaç, çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Tandoğan Mahallesi?nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ali İhsan Aykaç yönetimindeki...
23 Şubat 2017 Perşembe 11:37
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