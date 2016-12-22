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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otomobil hırsızı tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, galeriden otomobil çalan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paşabağı Mahallesi’ndeki bir galeriye giren Fikri B., buradan bilgisayar ve bir otomobil çaldı. Güvenlik...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, galeriden otomobil çalan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paşabağı Mahallesi’ndeki bir galeriye giren Fikri B., buradan bilgisayar ve bir otomobil çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler tarafından kimliği saptanan Fikri B., çaldığı otomobille birlikte kent merkezinde yakalandı. Çaldığı otomobile sahte plaka taktığı da belirlenen Fikri B., sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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