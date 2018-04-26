ŞANLIURFA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğleden sonra Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezine gelen Ahmet Günhan (35) yönetimindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters dönüp devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Cihan (2), İclal (33), İkra İslim Günhan (1), Abdurrahman Yılmaz (5), Hiranur Demir (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı
ŞANLIURFA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğleden sonra Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi....
26 Nisan 2018 Perşembe 19:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.