(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otobüs otomobille çarpıştı: 3 yaralı
ŞANLIURFA’da, otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa P. yönetimindeki 63 N 2746 plakalı otomobil, şerit değiştirmeye...
17 Şubat 2017 Cuma 19:06
ŞANLIURFA’da, otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa P. yönetimindeki 63 N 2746 plakalı otomobil, şerit değiştirmeye çalışırken Ahmet G.'nin kullandığı 63 H 0245 plakalı belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla tedavi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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