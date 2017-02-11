(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da motosiklet devrildi: 2 ölü

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, ()-ŞANLIURFA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Kimin kullandığı öğrenilemeyen 63 K 4061 plakalı motosiklet, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola savrulan 20 yaşındaki Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 19 yaşındaki İbrahim Halil Keser ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldız ve Keser’in cesetleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.