(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da kadınların izinsiz yürüyüşüne müdahale: 21 gözaltı

ŞANLIURFA'da yasağa rağmen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle yürümek isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etti. Polis, 21 kişiyi gözaltına aldı. KESK önderliğinde çeşitli kadın STK'lar ile siyasi parti temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yürüyüş yapmak istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Sağlık Emekçiler Sendikası önünde toplanan aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın da bulunduğu grup Topçu Meydanı'na yürümek istedi. Ancak, alanda önlem alan polisler, Şanlıurfa Valiliği'nin bir süre önce aldığı kararla her türlü etkinlik ve yürüyüşün yasaklandığını hatırlattı. Grupta bulunanlar ısrarı üzerine tartışma çıktı. Polisle tartışmaya giren ve yürümekte ısrar edenlere, yapılan uyarıların ardından biber gazı ile müdahale yapıldı. Polisin müdahalesi ardından yürümekte ısrarcı olan 21 kişi gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. HDP milletvekili Dilek Öcalan, "Utanın, dünya kadınlar günü kutlanıyor utanın. Kadınları bu şekilde darp edip gözaltına alıyorsunuz. Yaptığınızla gurur duyun, devlet kadınları gözaltına alıyor" diye bağırarak polise tepki gösterdi.