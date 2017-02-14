(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da duruşma çıkışı kavga

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, adliyede görülen duruşmanın ardından iki grup arasında çıkan ve polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ağır Ceza Mahkeme’sinde görülen bir cinayet davasında taraflar arasında duruşma çıkışı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönen tartışmaya ihbar üzerine gelen polisler engel olmaya çalıştı. Polise rağmen kavgayı sürdürmek isteyen 6 kişi, yere yatırılarak, elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, adliyede önlemler artırıldı.