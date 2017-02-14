ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve koltuğunun altında 750 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Ömer V.’nin kullandığı 73 DC 123 plakalı otomobili durdurarak inceleme yaptı. Yapılan aramada otomobilin arka koltuğunun alt kısmına yapılmış gizli bölmede 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyan polis otomobil sürücüsü Ömer V.’yi gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da, 750 kaçak telefon ele geçti
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve koltuğunun altında 750 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kontrol noktası...
14 Şubat 2017 Salı 17:11
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