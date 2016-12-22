ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı akaryakıt tankerinin deposundaki gizli bölmede, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis ekipleri, Serkan C. yönetimindeki 47 DN 342 akaryakıt tankerini durdurdu. Sürücünün tedirginlik hareketinden şüphelenen polis, akaryakıt tankerini Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bahçesine götürüldü. Yapılan detaylı aramada tankerin gizli bölmelerinde 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el koyan polis, tanker sürücüsü Serkan C.’yi gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı akaryakıt tankerinin deposundaki gizli bölmede, 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis ekipleri,...
22 Aralık 2016 Perşembe 18:57
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