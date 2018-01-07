(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da 167 kilo esrara 4 gözaltı
ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin durdurarak aradığı TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır...
07 Ocak 2018 Pazar 16:46
ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin durdurarak aradığı TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR'ı durdurarak aradı. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, TIR'da bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
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