(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'daki Suriyeli cinayetine 3 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, kaldıkları aynı evde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Suriyeli Ezeddin Albozan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eşi ile birlikte 3 kişi Adana'da tutuklandı. Geçen 1 Şubat tarihinde Aksemsettin Mahallesi’nde bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Albozan cinayeatiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, olay sonrası ortadan kaybolan Albozan’ın adı açıklanmayan eşinin Adana’da olduğunu belirledi. Adana polisiyle ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda Albozan'ın eşi ve 2 şüpheli bir evde yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.