(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında...
29 Mart 2018 Perşembe 17:42
ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evde yapılan aramada 110 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin, eroin ve esrar, 2 av tüfeği ve 97 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.