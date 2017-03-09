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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 RU...

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 RU 4534 plakalı kamyonet ile 63 VP 583 plakalı otomobil, Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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