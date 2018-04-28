(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklama

ŞANLIURFA’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si, tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 iş yerine düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen M.Ç., L.Ç., S.Ç., M.Ç., A.A., Y.E., H.F., İ.D., H.G., M.Ç., H.Ç., B.Ş.A. ve F.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.