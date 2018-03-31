(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da SGK'yı dolandıran 4 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da, SGK’yı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, SGK’yı bazı kişilerin milyonlarca lira değerindeki ilaçları faturalandırıp piyasaya sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu dolandırıcıların Bahçelievler Mahallesi'nde depo olarak kullandıkları şahısların evlerine operasyon düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda ilaç sağlıksız bir ortamda muhafaza edildiği, bunların daha sonra ise piyasaya sürüldüğünü tespit etti. İlaçlara el koyan polis gözaltına aldığı 5 şüpheliyi emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.