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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'sahte polisler' yakalandı

ŞANLIURFA'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp işyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. Devlteşti ile Eyyüpkent mahallelerinde...

ŞANLIURFA'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp işyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. Devlteşti ile Eyyüpkent mahallelerinde kendilerini sivil polis olarak tanıtıp iş yerlerinde sözde denetim yaptıkları öne sürülen 4 kişi polise ihbar edildi. İşyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme alarak kayıplara karışan kişilerin tespiti için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen 4 kişiye yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan K.Y., M.B., M.U., 'Yağma ve dolandırıcılık' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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