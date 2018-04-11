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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da sağanak ve dolu

ŞANLIURFA'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Suruç ve Birecik'te bazı evlerin duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi, su baskınları görüldü. Kent merkezi ile Suruç ve Birecik ilçelerinde...

ŞANLIURFA'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Suruç ve Birecik'te bazı evlerin duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi, su baskınları görüldü. Kent merkezi ile Suruç ve Birecik ilçelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine ve korunaklı yerlere sığınarak yağışın bitmesini bekledi. Dolu ve sağanak nedeniyle bazı yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Suruç ilçesinde yağışla birlikte şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, Birecik'te fıstık bahçeleri sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza büründü, yayalar yürümekte ve sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Tıkanan rögarlar yüzünden bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kırsal mahallelerde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

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