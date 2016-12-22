Ömer ŞULUL-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde, jandarma tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Viranşehir'de terör örgütü PKK’ya destek verdiği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 12 kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, PKK şüphelileri adliyede
Ömer ŞULUL-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi’nde, jandarma tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet...
22 Aralık 2016 Perşembe 12:06
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