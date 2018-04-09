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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı operasyonu

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da polis oto hırsızlığına yönelik Suruç, Harran ve Akçakale ilçesinde düzenlediği operasyonda motosiklet ve otomobilin bulunduğu 136 araç ele geçirilirken, 83 kişi hakkında işlem yaptı. İl Emniyet...

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da polis oto hırsızlığına yönelik Suruç, Harran ve Akçakale ilçesinde düzenlediği operasyonda motosiklet ve otomobilin bulunduğu 136 araç ele geçirilirken, 83 kişi hakkında işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Suruç, Harran ve Akçakale'de çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen bir suç örgütünü takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 15 çalıntı otomobil, 15 şase motor numarası silinmiş motosiklet, 21 hacizli yakalamalı otomobil, 85 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosiklet ve otomobillere polis el koyarken, olayla ilgili 83 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

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