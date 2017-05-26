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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil alev alev yandı

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da bir otomobil hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü araçtan inip kendini kurtarırken, iftaiye tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde...

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da bir otomobil hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü araçtan inip kendini kurtarırken, iftaiye tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Suruç Karayolu'ndaki Evren Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Çiçek yönetimindeki 17 LE 018 plakalı otomobilin motor bölümü rampadan çıkarken bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü, sağa çektiği araçtan inip itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, rüzgarın etkisiyle artan alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle götürüldü.

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