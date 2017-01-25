ŞANLIURFA, ()– ŞANLIURFA’da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 çocuk gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kapılarını kırarak girdikleri 5 ayrı okulda kantin ve idarecilerin odalarından hırsızlık yapan kar maskeli soyguncularla ilgili çalışma başlattı. Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 9 çocuk gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi çocuklar, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, okulları soyan 9 kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA, ()– ŞANLIURFA’da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 çocuk gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kapılarını kırarak girdikleri 5 ayrı okulda kantin ve idarecilerin...
25 Ocak 2017 Çarşamba 21:21
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