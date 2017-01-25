(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, okulları soyan 9 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA, ()– ŞANLIURFA’da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 9 çocuk gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kapılarını kırarak girdikleri 5 ayrı okulda kantin ve idarecilerin odalarından hırsızlık yapan kar maskeli soyguncularla ilgili çalışma başlattı. Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 9 çocuk gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi çocuklar, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.