(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da liselilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
ŞANLIURFA'da liseli iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada, Yusuf K. (17) yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Karakoyun Parkı'nda oturan liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga...
14 Mart 2018 Çarşamba 15:12
ŞANLIURFA'da liseli iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada, Yusuf K. (17) yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Karakoyun Parkı'nda oturan liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada öğrencilerden Yusuf K. sol ayak ve elinden bıçaklandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.
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