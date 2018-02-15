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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kapkaç ve hırsızlığa 5 tutuklama

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kentte son günlerde artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan polis,...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kentte son günlerde artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan polis, Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde tenha olan sokaklarda yürüyen kadınların cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan Y.H., H.T. ve M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca otobüs duraklarında akşam saatlerindeki kalabalıktan faydalanarak yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan Suriye uyruklu S.M.'yi ise suçüstü yakaladı. Kent merkezinde 7 adet otomobilden teyp ve değerli eşya çalan M.N.'nin de yakalandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

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