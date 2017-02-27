(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 21 tutuklama
ŞANLIURFA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 ayda yapılan 35 operasyonda 3 bin 312 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 21’i...
27 Şubat 2017 Pazartesi 17:36
ŞANLIURFA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 ayda yapılan 35 operasyonda 3 bin 312 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 21’i ise tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayı içerisinde kentin çeşitli noktalarında sigara kaçakçılarına yönelik 35 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 araca el koyan polis, 58 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine konuldu.
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